M−1王者の「マヂカルラブリー」野田クリスタル（39）が、20日放送のTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演し、驚愕の大盤振る舞いを告白した。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表した。

野田は個人で41位にランクイン。R−1グランプリやM−1敗者復活戦など、現役の賞レース審査員でありながら、筋肉隆々のボディーを生かし、体を張った芸にも張り切るところが評価された。また、トレーニングジムを経営するなど、芸人以外の一面も見せた。投票では28票を獲得した。

MCの「バナナマン」設楽統からは、「野田クリスタルは、ジムのメンバーにめちゃくちゃおごったことが話題になってました」とネタを振られた。

野田は「これまで、おごったりおごられたりしたことがなかったんですけど、ジムに行ったら、“野田さ〜ん！”って仲間がいるんですよ。うれしくて」と、まんざらでもなさそうな表情を浮かべた。

スタジオでは、その食事会の夕食風景を公開。見渡す限りのフロアに仲間たちがおり、その数は30人以上だった。「俺の仲間っす！全員おごって、これ新宿の（叙々苑）游玄亭なんですけど。35人なんですけど」。新宿・歌舞伎町の高級焼肉店の名前を挙げると、スタジオとひな壇がどよめいた。

野田はその時のレシートも公開。注文した点数は150点、総額167万7955円だった。スタジオからはどよめきを通り越して悲鳴が。「167万？」「消費税だけで15万あるよ」と驚きの声が上がった。

ところが、ここで設楽が「だとしたら、ランク低くない？」と痛烈なツッコミ。野田は「ホントっす…」としょんぼり。「167万おごって、お礼来たの5件くらいでした」とぶっちゃけていた。