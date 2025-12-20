ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、みなみかわが脱落後、残った芸人の態度が豹変する瞬間があった。

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは、高野が脱落。続く第2ゲームはみなみかわが脱落した。みなみかわは棺に入れられ、生き残った芸人は「みなみかわさん！」「リーダー！」と叫び、別れを惜しんだ。

しかし、いなくなった瞬間に、「地獄に行きやがれ」「リーダーでもなんでもねえよ、あんなの」「偉そうなゴミハゲがよ」「いなくなってよかったよ」「とにかく清々したよ」と態度は豹変し、悪口を言い続けた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）