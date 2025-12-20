ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、みなみかわが水槽に入れられ、“体を張った罰ゲーム”をする場面があった。

【映像】みなみかわがデンキナマズで感電する様子（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは、高野が脱落。続く第2ゲームはみなみかわの脱落が決定し、水槽へと連行された。この水槽は、デンキナマズが泳ぐ水槽がスライダーでつながっている。お見送り芸人しんいちも連行されると、デンキナマズの扉部分を開ける役を任された。

みなみかわは「やめてくれ、しんいち！」と懇願したが、しんいちは無情にも扉を開け、電気ナマズが次から次へとスライダーで滑り落ちてくる。水槽内で感電したみなみかわは「あーーーー！！痛い！痛い痛い！」とのたうち回り、その様子にせいやは「昭和のテレビ戻ってきた！」と爆笑した。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）