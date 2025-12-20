人のお膝に乗るのが好きなワンコは、たとえ先客がいても遠慮ゼロで…？割り込み常習犯の悪質な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で79万9000回再生を突破。「可愛すぎるw」「なんという凶悪犯罪…！」「笑いが止まりません」といった声が寄せられています。

【動画：『悪質な割り込みの手口…』全く知らない人の上に乗る犬→強引すぎる『まさかの行動』】

人の膝に乗りたがるワンコ

TikTokアカウント「mysweetdogskip3」に投稿されたのは、人が大好きなワンコ「スキップ」君がドッグランに遊びに行った時の様子です。その日、1人の女性がワンちゃんをお膝に乗せてベンチに座っていたそう。スキップ君は女性の足元に行って、構ってほしそうにしていたとか。

そしてベンチに飛び乗り、女性の隣にやってきたスキップ君。なんとそのままお膝に座っているワンちゃんを押し出して、強引に女性のお膝の上に乗ってしまったとか。人懐っこさは可愛いですが、先客を押し出すという割り込みの手口は悪質すぎます…！

可愛すぎる割り込み常習犯に爆笑

実はスキップ君は割り込みの常習犯で、ドッグランに遊びに行くたびに人のお膝の上を陣取るのだとか。

別の日にも、ターゲットのお兄さんにさり気なく近づき、抱っこされているワンちゃんに「どいてほしいんですけど」とアピールするスキップ君。ワンちゃんを追い払うことに成功すると、「しめしめ」とお兄さんのお膝の上でくつろぎ始めたそう。

スキップ君は色々な人のお膝に乗って甘えたいようで、次は見知らぬお姉さんをターゲットにして近づいていったとか。そして先にお膝の上にいたワンちゃんを押し出して、強引に場所を確保！あまりにも鮮やかに割り込む姿に、思わず笑ってしまいます。

今後も罪を重ねそう…！

先客も知らない人に甘えていただけの場合は、あっさり場所を譲ってくれることが多いため、押し出して割り込むという手口は悪質な割に難易度が低いそうです。しかし先客がターゲットの愛犬だった場合は、「飼い主の膝は譲らないぞ！」と抵抗されるうえに、嫌われてしまうことも…。

そんな時も全く怯まずに、平気な顔で割り込むというスキップ君。これからも可愛すぎる割り込み常習犯として、悪名をとどろかせることになりそうですね！

この投稿には「なんという鮮やかな手口」「誰にでもしてんの草」「手馴れててかわいすぎるｗ」「私の膝にも来てほしい」「押し出された犬達の何とも言えない顔がたまらんっっw」といったコメントが寄せられています。

スキップ君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mysweetdogskip3」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mysweetdogskip3」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。