松村沙友理、ひそかな“恋リア”出演願望を明かす「“さゆりんご”やってなかったら…」

12月18日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』に、松村沙友理が出演。“恋愛リアリティーショー”への出演願望を語った。

今回番組では、“大きい声では言えないけれど、小さい声なら言わせてほしい”というテーマでトークを展開。この中で、松村は、「大きい声では言えないんですけど、私はめっちゃ恋リアに出たい」と、恋愛リアリティーショーに出演してみたいと発言。

続けて、「今1番出たいのは『あいの里』めっちゃ出たい」と、Netflixで配信されている、さまざまな経歴を持つ35歳以上の男女が、共同生活を送りながらパートナー探しに挑む『あいの里』に出演したいと明かすと、出演者からは、「マドンナになるんちゃう？」と声があがった。

そして松村は、「ほんまに今この“さゆりんご”やってなかったら、恋リアにめっちゃ出る人いるじゃないですか。3個も4個も。あの人になりたいです」「（タレント業を）やってなかったら、すごいいろんなとこ出たい」と話し、“非現実だから憧れるのでは？”と言われると、「そう。あんなことをやったことないから。2人で海行ってとか。お風呂2人で入って、水着でみたいな。えー！みたいな」とコメントしていた。