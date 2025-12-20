◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽ライト級（６１・２キロ以下）５回戦 〇出畑力太郎 （２回ＴＫＯ） 守屋龍之介●（２０日、東京・後楽園ホール）

ライト級は、東日本新人王ＭＶＰの現役高校生、出畑力太郎（１８）＝マナベ＝が守屋龍之介（２４）＝ＫＷＯＲＬＤ３＝に逆転ＴＫＯ勝ち。全日本新人王のタイトルも獲得した。

戦績は出畑が６戦全勝（５ＫＯ）、守屋が３勝（２ＫＯ）１敗。

衝撃的な結末だ。２回、守屋の右ストレートでダウンを喫した出畑だが、強烈な右アッパーでダウンを奪い返した。ダウンの応酬に会場が盛り上がる中、出畑からさらに打ち下ろし気味に右を強打すると、守屋は再びキャンバスに倒れた。立ち上がるもふらふらになる西日本代表を見てレフェリーが試合を止めた。

「勝ってほっとしています。（最初のダウンは）いらないパンチをもらった」と反省も「（倒れても）余裕があったし、落ち着いて見ていられた」という。ダウンを奪い返した右アッパーは「入ったけど効いていないと思った」と手応えはなかったようだが、「ＫＯ決着になる」と思って臨んだように、チャンスとみるや攻撃の手は緩めなかった。

出畑の父・力也さんは空手の正道会館の師範代で、重量級の大会で優勝経験を持つ。６歳から父のもとで空手を学び、高校１年からボクシングを始めた。父とサポートし続けてくれた姉に感謝の気持ちをリング上で示した出畑は「生んでくれた天国の母ちゃんにも感謝しています」と話した。「４歳の時に亡くなったけど、記憶はうっすらある」そうで、家族の愛情に心から感謝した。

試合後の表彰式。東日本新人王に続いて、全日本でもＭＶＰに選ばれた。名前を呼ばれると、照れくさそうに頭をかいて前に出たのは１８歳の少年そのものだ。通信制の高校を来年３月に卒業予定。その後は「ボクサー１本で。目標は大きく世界」という出畑は「強い選手はいっぱい、いる。こんなんじゃダメ。これからも一戦、一戦、勝ち続けていきたい」とさらなる成長を誓った。