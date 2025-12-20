王子の婚約者は代々不思議な力を持つ“女神”だが…お互い全力拒否！／引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる
『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる〜冷酷王子の妃なんてお断りです！〜』（菊屋きく子/キルタイムコミュニケーション）第4回【全6回】
【漫画】『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる〜冷酷王子の妃なんてお断りです！〜』を第1回から読む
引きこもりでコミュ障なあさは、ある日突然、不思議な石により異世界に“女神”として召喚されてしまう。あさは、「作ったものが動きだす」という女神の力で世界を救ってほしいと言われたうえに、無愛想な美青年・王子シャルマの妃候補にされてしまい――!? コミュ障引きこもり女子と無礼な冷酷王子、不器用なふたりが織り成すラブコメファンタジー『引きこもり女子は異世界召喚されて女神となる〜冷酷王子の妃なんてお断りです！〜』をお届けします。
