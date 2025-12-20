二刀流の快挙だ。レスリングの全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２０日、東京・駒沢体育館）、男子フリースタイル７０キロ級決勝で成國大志（２８＝筒井メディカルグループ）が、冨山悠真（山梨学院大学）を破り優勝。今大会では男子グレコローマン７２キロ級も制しており、同一年の全日本選手権で両スタイルを制したのは、１９７３年の吉田光雄以来５２年ぶりとなった。

専大所属だった「吉田光雄」とはミュンヘン五輪代表で７４年に新日本プロレス入りし、ＩＷＧＰヘビー級王座を３度獲得した名レスラーで牾很神鏤劉瓩海板構Ｎ呂里海函Ｄ構０瞥茲琉龍箸鮴し遂げた２０２２年のフリー７０キロ級世界王者は「きつかったです」と思わずこぼし「これだけのチャンスはないかもしれない。一度きりのチャンスだった。ホッとしています」と安堵の表情。「５２年ぶりの快挙」に合わせ、自ら指で「５２」をさして喜んだ。

フリーは相手の体全体への攻撃が可能だが、グレコは上半身のみ。トレーニングも調整も異なるが「周りの人からどちらかに専念しなさいとずっと言われてきた中で、自分の中では『見返してやりたい』という気持ちがあった。両方できるんだって見せたかった」と言い、グレコ４、フリー４の計８試合を戦い切った。

「自分の中ではグレコで一番になること」とフリーに続くグレコでの世界一を目標としつつ「ルール的にもＯＫなのかわからないが、両方出られるなら両方出たい気持ちはある」と狷鹽疥瓩任寮こΠ貭戦にも意欲を示した。これに日本レスリング協会の井上謙二強化本部長は取材に「本人と所属の意向がそうであれば、可能性はあります。ルール的には問題ない」と、異例の挑戦を認める方針を明かした。

母親は元世界選手権女王の成國晶子さん。その先にロサンゼルス五輪を見据えるサラブレットは、レスリングの歴史に大きな足跡を刻んだ。