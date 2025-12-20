福山雅治、もし大泉洋と1000万円分けるなら…「多めに持って行っても良いですよ」
俳優の福山雅治（56歳）と大泉洋（52歳）が、12月20日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。1000万円もらったとして、2人で分けるときの割合について語った。
福山と大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、生放送の同番組の冒頭から出演。先日「THE W」の第9代女王に輝き、賞金1000万円を手にした番組レギュラーのお笑いコンビ・ニッチェを祝福する中で、福山と大泉は「もしお二人で1000万円だったら、どういう割合になるんですか？」と質問を受ける。
これに福山は「全然、半々でも良いですし、（大泉が）多めに持って行っても良いですよ」と答え、大泉は手を叩いて大笑い。スタジオからは「器が大きい…」「素晴らしい…」「ステキ…」との声が上がる。
一方、大泉は「僕は、正直10（大泉）：0（福山）で良いんじゃないかと」と話し、福山も「1000万円だったらね」とコメント。大泉も「ね、1000万円くらいだったら」と語った。
