神ファンサは一生の思い出♡ Ray世代が推し活で「心ときめく瞬間」って...！？

推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるRay世代のリアルな推し活事情をリサーチ。今回は、推しにときめく瞬間や、推し活における必須アイテムなどが飛び出しました♡ 推し活をしているあなたなら、思わず頷いてしまうであろう情報が盛りだくさんです...！

ぷりかわ乙女の推し活 A to Z わたしと推しの幸せな世界線♡ 推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるみんなのリアルな推し活事情をリサーチ！ Ray♥Influencerによる推し活あるあるシーンの再現や、Ray読者のリアルな推し活の思い出写真とともに、イマドキガールの推し活の楽しみ方をお届けします。 協力してくれたのは...... 阿部美鈴さん（Ray♥Influencer） 芹沢清花さん（Ray♥Influencer） 町さくらさん（Ray♥Influencer） 中林奈々さん（Ray♥Influencer）

Check! 【V】推しの声を聞くだけで心が洗われる♡ Voice〈声〉 声のよさでわたしたちを魅了する推しもたくさん！自分の好きな声は聞いてるだけで癒されるから、同じセリフを繰り返し再生しちゃうんだとか。特にVTuberの場合、声にプラスしてキャラの可愛さが、さらなる沼にハマる要素になってるみたい。 推し活コメント 「ひとりで画面に向かって2時間もしゃべれるなんて、トーク力やキャラ立ちのよさを含めて強すぎる！その才能に惚れ込みました」Yさん（大学2年） 「YouTubeで“ひと聴きボレ”したVTuberさん。歌声も好きだけど、トーク配信のしゃべり声からは腰の低い性格も感じ取れてきゅん♡」Eさん（会社員・24才） Instagram：@moro1212913 Instagram：@vh8l0lI

Check! 【W】キュートすぎるウインクに射抜かれた。あのファンサは一生の思い出 Wink〈ウィンク〉 こんなに大きい会場のなかから、わたしを見つけてくれた♡ そう感じられるファンサが1回でもあれば、なん年も推し活してきた気持ちが報われるもの。ウインクみたいな神ファンサを自分めがけてもらえたら、一生推すことが決まったも同然という意見で満場一致。 推し活コメント 「わたしが持ってる推しのうちわを見つけて目の前で止まってくれた瞬間、ときが止まりました。あのときの推しの笑顔はなん年たっても鮮明に覚えてます」Iさん（大学4年） 「推しに気づいてほしくて作ったネタうちわで、狙い撃ちでファンサされたときは、“我が人生に一片の悔いなし”と思いました」Kさん（会社員・25才） 推しと2人だけの空間にいる錯覚を起こす確定ファンサ

Check! 【X】情報収集が命の推し活で、いつの間にかXの使い手に！ X〈エックス〉 自分の推し活の思い出を記録するため、推し友とつながるため、推しの魅力を拡散するため…など理由はさまざまだけど、SNSで推し活専用アカを持つのはもはや当たり前。なかでも、スピーディーに情報がとれるXを駆使してるコが多いみたい。 推し活コメント 「推しのグループは公式からの情報がX中心なので、仕事の合間もチェック。選抜発表前後には、オタクの予想や考察の投稿を読むのも楽しみ」Jさん（会社員・25才） 「推しへの熱い気持ちをわかちあえる友だちとリアルで出会うのは難しい。なのでXで同担さんと仲よくなって輪を広げています」Kさん（大学2年）

Check! 【Y】推しの視界に私だけが入ってる！ヨントンの状況が幸せすぎる Yeong-sang-tong-hwa〈ヨントン〉 ビデオ通話で推しとお話しできるヨントンや、対面で会えるサイン会や握手会。ライブだと会場が広すぎて推しに集中できないけど、一対一で話せる環境では推しだけを見つめられる！推しの瞳にも自分しか映らない！こんな幸せな数十秒、ほかにはないはず。 推し活コメント 「自分の名札をつけておいて自己紹介にかかる時間を省略。ライブの感想など、思いの丈を伝えるのに全力をかけます」Sさん（大学2年） 「ヨントンの一対一で話せるシーンは、認知度を高める絶好のチャンス。服は新しいものを着るけど、髪型は固定して、自分のイメージを定着させてます」Hさん（大学3年） 画面越しでも目があってるこの感覚にドキドキが止まらない♡

Check! 【Z】これから先もずっと推しを見つめていたい♡ Zutto〈ずっと〉 推しの活動の仕方も、自分の気持ちも、いつか変化することがあるかもしれない。それでも、今の“好き”や“推したい”という気持ちに従って推し活をしていれば、きっと幸せな時間が過ごせるはず。わたしの推しが世界で一番♡その思いをずっと大切にしていこう！ Rayは推し活をがんばる女子を応援してます♡ 推し活コメント 「推しだって、たくさん苦しい思いをしてきたはずなのに、キラキラした姿を見せ続けてくれて感謝しかない！これからもずっと大好き♡」Eさん（大学2年） 「男性アイドルを推し始めてからもう10年。ずっと努力して、更新され続けるパフォーマンスを見るのが、この先も楽しみで仕方ない」Mさん（会社員・26才） 撮影／三つ葉ちひろ

ライター / エディター 政年美代子