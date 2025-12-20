【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】 12月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」におけるフィギュア情報を公開した。

今回新たに公開されたのはソラレイン（Solarain）が手掛ける「アル（ドレス）」の新作フィギュア。作中のメモリアルロビーでの姿を再現したフィギュアになっており、肘をついて横を向くワンシーンが立体化されている。12月25日より予約受付を開始予定で、価格は24,200円。

また、配信では予約受付中のキューズQより「ヒナタ」、グッドスマイルアーツ上海より「ハナコ（水着）」、ファット・カンパニーより「ヒヨリ（水着）」の紹介も行なわれた。

【ブルアカらいぶ！クリスマスぱーてぃー計画！SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

