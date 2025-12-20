TWICEが魅せる♡SWEET 1 DAY新作カラコン＆ドンキ限定キャンペーン

世界的ガールズグループTWICEのSANA、MINA、JEONGYEONをブランドアンバサダーに迎えた「SWEET 1 DAY」から、新作カラコンが登場。洗練された世界観と個性を映し出す3シリーズが、瞳のおしゃれをアップデートします。さらに全国のドン・キホーテ限定で、購入特典がもらえるスペシャルキャンペーンも開催決定。推しとリンクする瞳を楽しめる、今だけのチャンスをお見逃しなく♡

TWICEが纏う3つの世界観



SANAがアンバサダーを務めるRADIRISは、透明感と立体感を兼ね備えた上品な印象。MINAのMEVILAGEは、清楚で柔らかな発色が大人の魅力を引き出します。

JEONGYEONのGIRL CRUSHは、クールで媚びないムードが印象的。3人それぞれの個性が反映されたシリーズは、なりたい雰囲気に合わせて選べるのが魅力です。

ドンキ限定キャンペーン詳細



開催期間は2025年12月上旬～特典がなくなり次第終了。各ブランドで4箱購入ごとにオリジナルポスターを1枚、2箱購入ごとに抽選番号付きトレカを1枚プレゼント。

抽選でSANA、MINA、JEONGYEON直筆サイン入りポスターが当たります。※なくなり次第終了。抽選番号付きトレカはSweet公式通販、モアコンタクトでも実施中です。応募締切は2026年1月5日。

新作カラコン商品ラインナップ



RADIRIS（ラディリス）



価格：1,600円+税

内容：1箱10枚入り

使用期間：1DAY

カラー：全7色

ドン・キホーテ限定カラー：ナイトオーキッド

サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA13.1-13.2mm

含水率：38.5％

MEVILAGE（メビラージュ）



価格：1,600円+税

内容：1箱10枚入り

使用期間：1DAY

カラー：全7色

ドン・キホーテ限定カラー：フローラルブルー

サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA13.1mm

含水率：38.5％

GIRL CRUSH（ガールクラッシュ）



価格：1,600円+税

内容：1箱10枚入り

使用期間：1DAY

カラー：全7色

ドン・キホーテ限定カラー：サイレントジェイド

サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA12.9-13.1mm

含水率：38.5％

推しと一緒に瞳のおしゃれを



TWICEの魅力を映したSWEET 1 DAYの新作カラコンは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる存在。

さらにドン・キホーテ限定キャンペーンで、ここでしか手に入らない特典が付くのも嬉しいポイントです。

瞳から気分を変えたい時、推しとリンクした世界観を楽しみたい時にぴったり。ぜひ店頭で、お気に入りの一色を見つけてみてください♪