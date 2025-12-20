TWICEが魅せる♡SWEET 1 DAY新作カラコン＆ドンキ限定キャンペーン
世界的ガールズグループTWICEのSANA、MINA、JEONGYEONをブランドアンバサダーに迎えた「SWEET 1 DAY」から、新作カラコンが登場。洗練された世界観と個性を映し出す3シリーズが、瞳のおしゃれをアップデートします。さらに全国のドン・キホーテ限定で、購入特典がもらえるスペシャルキャンペーンも開催決定。推しとリンクする瞳を楽しめる、今だけのチャンスをお見逃しなく♡
TWICEが纏う3つの世界観
SANAがアンバサダーを務めるRADIRISは、透明感と立体感を兼ね備えた上品な印象。MINAのMEVILAGEは、清楚で柔らかな発色が大人の魅力を引き出します。
JEONGYEONのGIRL CRUSHは、クールで媚びないムードが印象的。3人それぞれの個性が反映されたシリーズは、なりたい雰囲気に合わせて選べるのが魅力です。
ドンキ限定キャンペーン詳細
開催期間は2025年12月上旬～特典がなくなり次第終了。各ブランドで4箱購入ごとにオリジナルポスターを1枚、2箱購入ごとに抽選番号付きトレカを1枚プレゼント。
抽選でSANA、MINA、JEONGYEON直筆サイン入りポスターが当たります。※なくなり次第終了。抽選番号付きトレカはSweet公式通販、モアコンタクトでも実施中です。応募締切は2026年1月5日。
新作カラコン商品ラインナップ
RADIRIS（ラディリス）
価格：1,600円+税
内容：1箱10枚入り
使用期間：1DAY
カラー：全7色
ドン・キホーテ限定カラー：ナイトオーキッド
サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA13.1-13.2mm
含水率：38.5％
MEVILAGE（メビラージュ）
価格：1,600円+税
内容：1箱10枚入り
使用期間：1DAY
カラー：全7色
ドン・キホーテ限定カラー：フローラルブルー
サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA13.1mm
含水率：38.5％
GIRL CRUSH（ガールクラッシュ）
価格：1,600円+税
内容：1箱10枚入り
使用期間：1DAY
カラー：全7色
ドン・キホーテ限定カラー：サイレントジェイド
サイズ：BC8.6mm、DIA14mm、GDIA12.9-13.1mm
含水率：38.5％
推しと一緒に瞳のおしゃれを
TWICEの魅力を映したSWEET 1 DAYの新作カラコンは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる存在。
さらにドン・キホーテ限定キャンペーンで、ここでしか手に入らない特典が付くのも嬉しいポイントです。
瞳から気分を変えたい時、推しとリンクした世界観を楽しみたい時にぴったり。ぜひ店頭で、お気に入りの一色を見つけてみてください♪