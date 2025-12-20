『テニスの王子様』恋愛ゲーム、キービジュアル公開 『学園祭の王子様』に越前リョーガが新たに登場
恋愛アドベンチャーゲームゲーム『テニスの王子様 も〜っと 学園祭の王子様▽-40 and more...』（※▽＝ハートマーク）と『テニスの王子様 ぎゅ〜っと！ ドキドキサバイバル Tie break ▽ game』の新キービジュアルが20日、千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2026』内の『新テニスの王子様』ステージイベントにて公開された。あわせて、『学プリ』に今後追加されるDLC追加王子様第1弾として『新テニスの王子様』から「越前リョーガ」が登場することが発表された。
【画像】どのキャラと恋愛する？公開された『ドキサバ』キービジュアル
『学園祭の王子様』発売から20周年を迎え、『学園祭の王子様』 『ドキドキサバイバル〜山麓のMystic〜』 『ドキドキサバイバル〜海辺のSecret〜』がNintendo Switch 2、Nintendo Switch、Steamでリマスター化。
『学園祭の王子様』は、2005年12月22日、PlayStation2で発売。発売直後から好評を博し、ファンの間で話題沸騰となる。2010年2月11日には追加要素を加えたNintendo DS版『もっと学園祭の王子様』が発売された。
『ドキドキサバイバル』は、『学園祭の王子様』から約1年後、PlayStation2にて、06年12月21日 『山麓のMystic』、07年1月25日『海辺のSecret』が連続発売。その後、11年6月23日、Nintendo DSで2作を1つにまとめた 『ぎゅっと! ドキドキサバイバル 海と山のLove Passion』が発売された。
