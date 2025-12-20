元SKE48でタレントの須田亜香里さんの2026年カレンダー（撮影：熊木 優、税込3300 円、A5卓上カレンダー、講談社）がリリースされました。



【写真】溢れ出るオトナの色気 須田亜香里さん、7年ぶり写真集

2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、握手会ではその神対応ぶりから「握手会の女王」と称された須田さん。カレンダー撮影のロケ地に選んだのはベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市・ホイアンで撮影を実施しました。



カレンダーのカバーを飾るのは、異国のゆったりとした空気に包まれて、柔らかな笑顔を浮かべているリラックス感溢れる一枚。あたたかい日差しを浴びながら、のびのびと撮影した様子が伝わってくる、見ているだけで明るく幸せな気分になります。チャーミングな水着姿や自然体な部屋着姿、そして須田さん自身がアイデアを出した数々の衣装など、普段は見ることのできないさまざまな姿を収録した本作。全16ポーズを収録した充実のカレンダーはファン必見です。



須田さんは「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした(笑)。ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、贅沢なヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました。撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆様に楽しんでいただけるのか、楽しみです。そして、とにかく食べ物が美味しくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております(笑)ファンの皆様からもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように」とコメントしています。



【須田亜香里さんプロフィール】

すだ・あかり 1991年10月31日、愛知県生まれ。2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、2016年の選抜総選挙から3年連続「神セブン」に選ばれる。握手会での神対応ぶりから「握手会の女王」とも称された。 2022年秋にグループを卒業し、現在はラジオやバラエティ番組などマルチに活躍中。2025年公開の映画『男神』では男勝りな建設会社の社長令嬢というキャラクターを熱演した。