好き＆行ってみたい「鳥取県の絶景スポット」ランキング！ 2位「浦富海岸」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鳥取県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海が透き通っていて散歩してみたいと思ったから」（30代女性／宮城県）、「結婚した頃行って白い砂と海が素晴らしかったから」（50代女性／兵庫県）、「透明度の高い海と奇岩が織りなす景色がまるで絵画のようで、心を奪われました」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「風紋や砂丘越しの日本海の眺めを楽しんだり、ラクダ乗り体験もしてみたいから」（50代男性／大阪府）、「日常生活で普段味わえない砂丘の絶景を堪能したいから」（20代男性／埼玉県）、「日本離れしたスケールの砂丘で、圧倒的な景観を体感できるため」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：浦富海岸（岩美町）／19票鳥取県の岩美町にある浦富（うらどめ）海岸は、リアス式海岸の美しい景観が特徴の国指定の名勝・天然記念物です。透明度の高い海と奇岩、洞窟が織りなす変化に富んだ海岸美が、遊覧船などで楽しめ、行ってみたいという支持を集めました。
1位：鳥取砂丘（鳥取市）／195票鳥取県の代名詞とも言える鳥取砂丘が、圧倒的な票を集めて1位となりました。広大な砂の丘が織りなす雄大な景観は、日本国内でも珍しい絶景として知られています。そのスケールの大きさとユニークさが、「行ってみたい」という支持を最も集める要因となりました。
