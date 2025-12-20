2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年8月1日）*****1970年、最高視聴率34パーセントを記録したテレビドラマ『おくさまは18歳』が放送されてから50年以上の時が流れ…。飛鳥役を演じ、昭和芸能界の国民的アイドルとして一世を風靡した岡崎友紀さんは、70歳を迎えました。岡崎さんは、歳を重ねることについて「私ったらほとんどの時間、自分が『老人』ということは忘れているんですよね」と語っていて――。今回は、岡崎さんの45年ぶりの書き下ろし著作『なんたって70歳！ ― だから笑顔で生きる』より一部引用、再編集してお届けします。

【写真】衣装を着て歩く岡崎友紀さん

だまらっしゃい！

8歳の初舞台から始まった私の芸歴ですが、皆さん、どのあたりからご存知でしょうか？

年齢によっては私のことを知らない人もいるでしょうし、もしかするとこの記事のタイトルを見た時に、「たしか昔は18歳だったよなぁ」なんて、青春時代のプレイバックが脳裏をかすめた方、多いかもしれませんね。

齢七十だなんて、ホントかしら？ と我ながらビックリです。

こうして70歳になってはいるものの、気分は、若い頃とそう変わりませんし、いくつになろうが、なってみると別に大したもんじゃないんだなぁと言う感じで、なかなか渋めの長老キャラにはなりきれません。

世の中、今でも「劣化」だの「アンチエイジング」だの、私から言わせれば『だまらっしゃい！』なことを言ったり書いたりしていますが、私の若い頃は、もっと女性に対しては失礼でしたね。

例えば「25歳はお肌の曲がり角」だの、「女と畳は新しい方がいい」だの、酷いセクハラが普通にまかり通ってたんですから恐ろしい。

なもんだから、私なんか20代のピチピチの頃に、既におばさん呼ばわりされて、30代じゃ「もう終わりだ」かなんか言われて、40代では順調に婆さん扱いされ、50代以降は言わずもがな……でした。

ある司会者の捨て台詞

あるテレビ番組に出演した時のこと。

クイズみたいな特番だったと記憶していますが、収録直前、スタジオ横の控え室で待機させられていたら、そこにその番組の司会者が、ポケットに手を突っ込んで、かなりいい加減な態度で入ってきました。



一応「今日はよろしく〜」と言いつつ、出演メンバーを見回して、誰にともなく「ふっけたなぁ〜〜」と馬鹿にした笑いと共に捨て台詞を吐いたのです。

バカモノー！ 若い頃に私のファンだと公言していたくせに！

幼い頃からベテランの俳優、喜劇人、歌手の方々から素晴らしい教えをいただいて、心も技術も磨くことができた私からすれば、こんな情けない威張り方をする一流の人には出会ったことがないので、興醒めもいいところ。

先輩たちへのリスペクトの気持ちも無く、歳を重ねたことをせせら笑ったこの男、サイテーです。

ま、たまにはいますよ、嫌なヤツ。自分に自信が無い人は、それを見透かされたくないものだから、その前にケムにまこうとして威張る傾向があります。

お金と権力を手に入れても、何かしらの自分のコンプレックスを抱えている人間は、他人を妬んだり、勝手に恨みを持ったりすることがあるようですね。

要するに、事あるごとに人のせいにして、自分を正当化するタイプ。

子供時代

私は幼い頃から、母を支えなければならない一人娘でしたが、とんでもないことばかりを経験した子供時代でした。

もしかすると、その酷いシチュエーションがあったから、何が正しいかを判断できる人間になれたのかもしれないと考えたりします。

母の人生ですから、私にはどうすることもできませんし、当然、私が世間から非難されることでもありません。

誰のせいでもなく、戦争や、古い日本の考え方や、母が置かれた家族での立場や、取り巻く人間模様や一人ひとりの性格や、とにかく、その時代の中で母に突きつけられた条件を生きなければならなかったから起きたことばかりなんだと思います。

その中で私が生まれ、ごく自然に私が引き継いで担わなければならなかった……というだけなんです。

母は、「娘は何一つ苦労の無い日々を送ってきたからこんなに明るい」と見られることに執着していました。

自分一人で育てた娘が幸せに見えることが、とても大事なことだったのでしょう。

それがわかっていましたので、私はそう見えるように努力していました。

貧乏なんてしたことないし、DVなんて見たこともないし……とね。

ずっと感じている違和感

そのおかげで、私のことを「苦労知らず」と思っている人ばかりです。

ただ残念なことに、“『おくさまは18歳』で抜擢されたぽっと出のかわい子ちゃんアイドル”と思い込んでいる人が圧倒的に多くて、それ以前とそれ以降に積みあげてきた芸歴は、まるで無いもののようにされてしまいます。

私生活はどうでもいいのですが、芸歴は大切な足跡ですので、無かったことにされるのは困ります。

モンスター視聴率を毎週マークした主演作品は、私の大切な代表作の一つではありますが、そればかりが人々の記憶に残ってしまうことは、かなりヘビーな問題です。

その上、その番組のタイトルに「18歳」という年齢が入ってしまっているので、ますます被害が大きいのです。

何か自分自身の肝心なところを、人から誤解や曲解されたままで時を重ねてきた違和感は、ずっと感じています。

真実よりも面白そうな嘘の方がビジネスになる世界で、不愉快にも、散々弄（もてあそ）ばれてきて、その度に転んじゃ起き上がって、よくぞこの歳まで歩き続けてきたものです。

もう、へとへとだぁ〜。

でもね、実は素晴らしい出会いもたくさんたくさんありました。

それが私の力になり、笑顔の源になっているんです。

※本稿は、『なんたって70歳！ ― だから笑顔で生きる』（興陽館）の一部を再編集したものです。