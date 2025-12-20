長期休みに行きたいと思う「福岡県の温泉地」ランキング！ 2位「原鶴温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「福岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「筑後川沿いに広がる温泉街で、泉質が『美肌の湯』として有名なのが魅力です。長期休みには川の景色を眺めながらゆったり過ごせそうで、周辺には観光スポットも多く、温泉と観光を両立できる点が良いと思います」（40代男性／北海道）、「とろとろの泉質が特徴で、美肌効果もあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「筑後川沿いに広がる温泉地で、川沿いの景色が美しく、泉質はアルカリ性単純温泉で、肌に優しく美肌効果が期待できるので、長期休みに行きたい温泉地だと思うから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「美味しいものが多く街の雰囲気が良いため」（20代男性／東京都）、「自然豊かな環境にある温泉地でゆっくりと過ごしたいからです」（50代男性／兵庫県）、「湯治目的で利用する人もいる、肌に良いと言われている温泉のため」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：原鶴温泉／70票福岡県のほぼ中央、朝倉市に位置する原鶴温泉は、筑後川沿いに広がる福岡県内有数の湧出量を誇る温泉地です。約140年以上の歴史を持つといわれ、湯量が豊富。泉質は「Wの美肌湯」として知られ、肌の古い角質を落とす効果が期待できるアルカリ性単純温泉と、肌を白くする効果が期待できる単純硫黄泉の2種類を同時に楽しめるのが大きな特徴です。筑後川の雄大な景色を望む露天風呂が多く、四季折々の自然の美しさを感じながら入浴できます。
1位：筑後川温泉／74票筑後川温泉は、福岡県と大分県の県境に近く、耳納連山や筑後川の美しい自然に囲まれた温泉地です。泉質は高いpH値を持つアルカリ性単純温泉で、肌触りの良さから「美肌の湯」として親しまれています。周辺には、秋月の城下町や原鶴温泉といった観光地もあり、観光拠点としても便利です。四季折々の自然に囲まれた環境で、ゆったりとした入浴が楽しめます。
