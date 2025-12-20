結婚生活は、些細なことがきっかけで喧嘩になったりストレスが溜まったりするもの。特に「これお願い！」と頼んだときに、嫌そうな態度を取られるとイラっとするようで……？ 今回は、頼みごとをすると不機嫌になる夫との結婚生活に妻がストレスを感じている話をご紹介いたします。

頼みごとを嫌がる夫

「夫とは結婚してからも同じ会社で働いています。ある日、夫の親戚の結婚式に参加したのですが、遠方ということもあり、有給を使って仕事を休ませてもらいました。職場にお土産を買ってきて、夫が出勤するときに持たせようとしたら『面倒くせぇな』『お前が全部配ればいいだろ』と言ってきたんです。自分の部署の人には私から配るつもりだったけど、夫のほうは夫が配るのが自然だしそのほうが早いのに、私にやらせようとするんです。しかも『人に押し付けやがって』と文句を言い出す始末……。

そもそも夫の親戚の結婚式に参加したんだから、押し付けって考えになるのもおかしいですよね。結婚してから夫は、頼まれるとすぐにこういう態度をとるようになったので、だんだんお願いをするのもストレスになってきました。結婚して3年もたつと、こんなものなのかな……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 頼みごとをされると「なんで俺が？」と不満そうにする人っていますよね。夫婦は協力して支え合う必要があるのに、ことあるごとに嫌そうな顔をされるとストレスが溜まるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。