松村沙友理「いい男あんまりおらんくないですか？」結婚発表前の収録で不満明かす

12月18日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」の後編を実施。元アイドルや芸人など女性タレントたちが “ここだけの話”を繰り広げた。

今回、突然の結婚発表で世間を驚かせた松村沙友理も出演。結婚発表前の収録で、恋愛について赤裸々に語った。

【映像】松村沙友理「いい男おらんくない？」とぶっちゃけ

同企画には見取り図のほか、松村、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が出演。

松村は「私の理想が高いせいなのかもしれないですけど」としたうえで「世の中、いい女っていっぱいおるけど、いい男あんまりおらんくないですか？」と切り出した。

これには他の出演者も苦笑。やす子は「松村さんが出会ってこなかっただけじゃないですか？」とツッコみ、爆笑が起こる。

松村は「確かに私、恋愛を始めたのが年齢的に遅くて。30歳とかからちゃんと恋愛を始めたので」とうなずきつつ、「30オーバーでいい男性ってみんな結婚してるって言われてるけど、本当にそんな気がする」と年齢も引き合いに繰り返した。

自身が思うだけでなく「男の人によく言われるんですよ」という松村。「『いい男がおらんからなあ、誰も紹介してあげられへんわ』とよく言われる」とも語った。

このあと、なぜか重盛が同じエリアに住んでいるというアインシュタイン・河井ゆずるを熱心に松村にすすめる場面も。苦笑する松村だったが、番組では「無事、他のいい男と結婚できました」とテロップで松村を祝福した。