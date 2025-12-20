野球人口の減少を抑えようと山形南高校野球部がきょう山形市で、園児を対象にした野球教室を開きました。

【写真を見る】野球人口減少を食い止めろ 山形南高校野球部が立ち上がる 園児対象に野球教室開く



県内では近年、小中学生の野球人口が急激に減少しています。



これを抑えようと山形南高校の野球部員が園児に野球の楽しさを伝える教室を初めて企画しました。



この企画には高校生が異なる世代と野球を楽しむことでコミュ二ケーション能力も養ってほしいという狙いもあります。





園児たちの全力のプレーに高校生は・・・？



野球部員は「（園児たちが）元気いっぱいで疲れました。（練習より）こっちのほうが疲れます。」



野球部員と園児たちはボールを打つ・投げる・捕るの野球の動きを体験し全身で野球を楽しんでいました。



野球部員は「こどもたちが野球に興味があって野球をやっている人間として色々な人が野球に参加してくれるのはとてもうれしい。」 園児は Q．野球楽しい？「たのしい」



野球部員は「ボールを捕るの楽しかった？」園児は「うん」



山形南高校野球部では今後も園児などを対象にした野球教室を月に一回ほど行っていくということです。