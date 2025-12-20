【ライブレポート】MISIAがBLUE NOTE TOKYOで作り上げた、極上の音楽と美食が織りなすプレミアム・ナイト

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月19日、BLUE NOTE TOKYOにて一夜限りのプレミアムなライブ『MISIA HOLY NIGHT @BLUE NOTE TOKYO』が開催された。MISIAがBLUE NOTE TOKYOで公演を行うのは、2020年に開催した「MISIA So Special Christmas」以来、約5年ぶりとなる。

■ホリデーシーズンにふさわしい楽曲を次々披露した、温かくて特別な一夜

今回の公演は、世界を舞台に活躍するトランペッター・黒田卓也率いる豪華バンドメンバーの演奏とMISIAのボーカルを間近に感じながら、シェフが腕をふるうディナーコースを味わうことができる、特別な空間で行われた。

観客がディナーを楽しむなか、熱を帯びたバンドセッションに導かれるようにMISIAが登場。1曲目にはこのプレミアムな夜にふさわしい「Everything」をしっとりと歌い上げ、会場からは大きな拍手が沸き起こった。続けて、最新アルバムのタイトル曲「LOVE NEVER DIES」、同アルバム収録曲の「明日晴れるといいな」を特別なアレンジで披露し、会場を大いに盛り上げた。

MCでは、「今夜のディナーコースは、今夜のためだけのスペシャルディナーなんです」と紹介し、「せっかくなので乾杯しませんか？」とMISIAが提案。「Happy Holidays!」の掛け声とともに、観客・MISIA・バンドメンバー全員で乾杯し、会場全体が温かな空気に包まれた。

続けて、クリスマスカバー・メドレーや、久保田利伸作曲の「Holy Hold Me」など、ホリデーシーズンにふさわしい楽曲が次々と披露された。MISIAが「またホリデーシーズンにBLUE NOTEでライブやりたいですね！」と語りかけると、観客は大きな拍手と歓声で応えた。

親密な空間で響き合う、極上の料理と音楽。今夜はまさに、特別な一夜となった。

なおMISIAは、12月31日にNHKホールにて生放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決定しており、今回は「MISIAスペシャル」としてこの日限りの特別なステージを届ける予定であることが発表された。

さらにMISIAは、2026年1月21日にはLIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』の発売を控えている。完全生産限定盤は、30cmを超えるLPサイズの透明スリーブに、同サイズのジャケットと2026年1月から2027年1月までの13ヵ月分のカレンダーを封入。Blu-ray盤には限定特典として、アルバム『LOVE NEVER DIES』から本作のために新たにRemixされた楽曲を収録したRemix Albumが付属する豪華仕様となっている。現在予約受付中となっているので、ぜひチェックしよう。

PHOTO BY 木内和美

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

■ライブ情報

『STARTS presents MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』

12/23（火）神奈川・ぴあアリーナMM

12/24（水）神奈川・ぴあアリーナMM

『STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』

[2026年]

01/24（土）岩手・盛岡タカヤアリーナ

01/25（日）岩手・盛岡タカヤアリーナ

01/31（土）大阪・大阪城ホール

02/01（日）大阪・大阪城ホール

02/07（土）東京・有明アリーナ

02/08（日）東京・有明アリーナ

02/21（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

02/22（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

02/28（土）愛知・日本ガイシホール

03/01（日）愛知・日本ガイシホール

03/14（土）神奈川・横浜アリーナ

03/15（日）神奈川・横浜アリーナ

04/18（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

04/19（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/02（土）神奈川・Kアリーナ横浜

05/03（日）神奈川・Kアリーナ横浜

