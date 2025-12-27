12·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢

¤Ò¤ç¤¦¤´¥¨¥Ì¥ï¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆù´¬¤­¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª

¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹✨

 

¡ú¥Í¥®Ìý

¥Í¥®¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤´¥¨¥Ì¥ï¥ó¡Ë        £±ËÜ

¤Ë¤ó¤Ë¤¯                                £±ÊÒ

¥µ¥é¥ÀÌý                            £±£°£°£ã£ã

 

¥Í¥®¤Ï¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÄÙ¤¹¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Í¥®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Ìý¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ëË¢¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤é¶Ë¼å²Ð¤Ë¤·¡¢£±£µ¡Á£²£°Ê¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡¢¥Í¥®¤Î¹á¤ê¤òÌý¤Ë°Ü¤¹ßÉ¤·¤Æ¥Í¥®Ìý¤Î´°À®

 

¡úÆù´¬¤­

¥Í¥®¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤´¥¨¥Ì¥ï¥ó¡Ë           £²ËÜ

ÆÚ¥Ð¥éÆù                             £±£¶ËçÄøÅÙ

±ö                                    ¡¡¡¡  Å¬ÎÌ

¤³¤·¤ç¤¦                               ¡¡ Å¬ÎÌ

¥Í¥®Ìý                               ¡¡¡¡ Å¬ÎÌ

 

¥Í¥®¤ÏÇò¤ÈÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ëÆÚÆù¤Ë¶¯¤á¤Ë±ö¤È¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¥Í¥®¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤ËÆù¤ò´¬¤¯ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥®¥å¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¡¢¶¯¤á¤ËÆù¤ò´¬¤¯¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇ®¤·¡¢Æù´¬¤­¤òÊÂ¤Ù¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë»þ¡¹Å¾¤¬¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò¿¡¤­¼è¤ë¥Í¥®Ìý¤òÅ¬ÎÌ²ó¤·Æþ¤ì¤ÆÍí¤á¤ë¿©¤Ù°×¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´°À®