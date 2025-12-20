TBS系バラエティー番組「芸人総選挙2025」（後6・51）が20日、放送され、48位だった人気コンビが今年を振り返った。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表した。

50位ちょんまげラーメン、49位パーティーちゃんに続いてランクインしたのは、チョコレートプラネット。マヂカルラブリー野田クリスタルは「炎上？人生っておもしろいって意味でもおもしろい。疲れてたのかな？」と、コンビのこの1年を評した。

スタッフから「見事48位」と順位を知らされると、松尾駿は「見事？」と苦笑いした。

今年のチョコプラは、10月の「お笑いの日2025」で総合司会に大抜てき。ほかテレビCMなどでもひっぱりだこになるなど、露出度も高く活躍した。一方、YouTube動画での松尾の発言で、炎上騒ぎを起こしていた。

長田は「前半戦は凄くよかったんですけどね。『情熱大陸』に出させていただいて。後半、大爆発しまして…」とポツリ。「逆に50位以内に入れてよかった。圏外になる可能性があったので」と安堵すると、隣の松尾は肩を落としていた。

SNSには「チョコプラまさかの48位」「炎上なければ上位やったやろな勿体ない」「チョコプラ48位って意外と低めでびっくり」「色々あったからかチョコプラ48位」「チョコプラここで出てくるんだ！意外！」と、驚きの声があふれていた。