夫「数百万円が消えたんだぞ！」貯金をパチンコに使った妻に愕然。「離婚しよう」元妻の両親がやってきて？
会社の上司だったTさんの話です。共働きで貯めた貯金がほぼゼロに。妻を問い詰めると義弟とパチンコで使い込んでいたことが判明します。妻の両親が謝罪に訪れ全額返済してくれましたが、失った信頼は戻りません。信頼を裏切られたTさんは、決断を迫られ……？
消えた貯金
Tさんは結婚して5年。
妻も働いており二人で貯めた貯金は、夫婦共同名義の口座を作ってその口座に入れていました。
「二人の未来のために」そう言って、コツコツと貯めてきたお金です。
ある日、Tさんは仕事帰りに通帳を記帳して愕然としました。
残高が、ほとんどゼロだったのです。
「何これ！？」「どういうこと？」
妻の裏切り
帰宅してから妻を問い詰めると、最初はごまかしていましたが、やがて観念したように話し始めました。
「弟と、パチンコに行ってた」
どうやら二人で頻繁にパチンコに通い、共同口座から勝手にお金を引き出していたようです。
「弟が困ってて、少しだけのつもりだったの」
「少しだけ？ 数百万円が消えているんだぞ！！」
妻は泣いて謝りました。
「もう無理だ。離婚する！」
Tさんの決意は固いものでした。信頼を裏切られた……理由はそれだけで十分でした。