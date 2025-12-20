齋藤飛鳥、「恋愛してますか？」の質問に回答 毎日のルーティンも明かす
元乃木坂46の齋藤飛鳥が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンから寄せられたさまざまな質問に答えた。
【写真】ノースリーブでかわいい…乃木坂46・齋藤飛鳥のグラビアカット
齋藤はストーリーズで「今年も一年、お世話になりました。みなさま、ありがとうございます^_^」と感謝をつづり、「年内最後に質問に答えます」として質問を募集。その中で、「野暮ですが恋愛してますか？」という質問が寄せられると、「野暮やな〜〜」とコメントし、軽やかに受け止めた。
また、「今年の高額な買い物は何でした」という質問には、「まったくなにも買ってません。。。」と回答。「日々健康に穏やかに生きていくために必要な細々したものはそりゃ買いますが、高額なものはなーんにも！」と、堅実な一面ものぞかせた。
さらに、「毎日絶対やってるルーティン的なものってありますか？」という問いには、「早く起きる」「朝食をつくる、たべる」「よく歩く」「ストレッチする」「お風呂に浸かる」「早く寝る」と、健康的な生活習慣を紹介。日常を大切に過ごす姿勢が伝わる内容となっている。
ほかにも多くの質問に答えている齋藤。気になる人はインスタグラムを覗いてみよう。
引用：「齋藤飛鳥」インスタグラム（＠asuka.3110.official）
