ボクシングで衝撃の“フェイクキック” 50歳元UFC王者のKO撃に騒然「このフェイントは悪魔的」
シルバVSウッドリー
ボクシングのクルーザー級6回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元UFCミドル級王者のアンデウソン・シウバ（ブラジル）が元UFCウェルター級王者のタイロン・ウッドリー（米国）に2回1分33秒TKO勝利。異色の総合格闘技出身者同士の対戦で、50歳のシウバが豪快な一発を放つ前に見せた動きに「ボクシングでフェイクキックは面白い」「このフェイントは悪魔的」などと驚きの声が上がっている。
戦慄の決着だった。2回、シウバが右足を少し上げてフェイントキックのような形に。ウッドリーのガードが下がったところで、すかさず右アッパーカットを叩き込み、立て続けに連打を浴びせた。ウッドリーは前のめりにダウン。立ち上がったものの、レフェリーが試合を止めた。
米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」公式Xが実際の映像を公開。ファンの間で衝撃が広がっていた。
「フェイントキックでKOしたのか？」
「ボクシングでフェイクキックは面白い」
「このフェイントは悪魔的」
「キックフェイントが決まった（笑）」
50歳のシウバはPRIDEでも活躍したUFCのレジェンド。ボクシング戦績をこれで4勝2敗とした。43歳のウッドリーはボクシング転向後3連敗となった。
（THE ANSWER編集部）