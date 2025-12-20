シルバVSウッドリー

ボクシングのクルーザー級6回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元UFCミドル級王者のアンデウソン・シウバ（ブラジル）が元UFCウェルター級王者のタイロン・ウッドリー（米国）に2回1分33秒TKO勝利。異色の総合格闘技出身者同士の対戦で、50歳のシウバが豪快な一発を放つ前に見せた動きに「ボクシングでフェイクキックは面白い」「このフェイントは悪魔的」などと驚きの声が上がっている。

戦慄の決着だった。2回、シウバが右足を少し上げてフェイントキックのような形に。ウッドリーのガードが下がったところで、すかさず右アッパーカットを叩き込み、立て続けに連打を浴びせた。ウッドリーは前のめりにダウン。立ち上がったものの、レフェリーが試合を止めた。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」公式Xが実際の映像を公開。ファンの間で衝撃が広がっていた。

「フェイントキックでKOしたのか？」

「ボクシングでフェイクキックは面白い」

「このフェイントは悪魔的」

「キックフェイントが決まった（笑）」

50歳のシウバはPRIDEでも活躍したUFCのレジェンド。ボクシング戦績をこれで4勝2敗とした。43歳のウッドリーはボクシング転向後3連敗となった。



（THE ANSWER編集部）