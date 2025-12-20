全日本選手権・男子フリー

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで大島光翔（富士薬品）は139.51点をマーク。合計を212.98点とした。

上半身が赤のド派手衣装で大島が舞った。冒頭に4回転ルッツにアタック。大技は転倒したものの、ここから立て直してジャンプを決めていく。最後の3回転ルッツを決めると両手を突き上げた。

演技を終えるとしばらく立ち上がれず。目には涙が浮かんでいた。午後7時に始まったフジテレビ系の中継でトップバッター。ファンから「スタァ」と呼ばれる人気者の大熱演に、Xも沸いた。

「スタァが地上波で流れるだけで嬉しいのにこの好演技なの最高of最高」

「スタァが地上波にのってうれしい」

「スタァの明るい演技とキスクラで地上波始まって最高です！！」

「スタァ最高ぉーー！！4Lz挑戦も痺れたわ！」

「男子フリーも地上波始まって、真っ先にスタァ大島光翔が全部持ってったぜぃ！」

圧倒的な存在感で、今年も全日本を彩った。



（THE ANSWER編集部）