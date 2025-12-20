YouTuberのヒカルが19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。インフルエンサーの進撃のノアと離婚したことを発表した。



【写真】ヒカル&進撃のノアの2ショット もう見られないラブラブショット…

ヒカルは動画の冒頭で「僕たち2人から報告があります。ずっと報告をしてばっかりなんですけど、これが最後になるので聞いてください」と切り出し、「まず結論から言うと、離婚しました」と発表した。理由については「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と話した。



経緯については「0日婚をしたときも勢いで。色んな感情があったんですけど、結果0日婚をしようと言って。ノアも了承してくれて結婚に至ったんです」と話しながらも、「その気持ちがずっと僕の中でぶれていって。0日婚した時の気持ちと、1カ月後、2カ月後の気持ちが全然別物だった」と明かした。大炎上したオープンマリッジや、ノアがホストに通っているという動画についても「僕のために好感度を下げる動画も犠牲になってもらったというか。僕が落ちたから同じ所まで落ちるというために嘘をついてくれていた」と白状した。



進撃のノアも「オープンマリッジになるまでは、一途に好きになるタイプやと思ってやっていたら（結婚生活は）うまくいかへんかった」と話し、オープンマリッジについては「私もめっちゃ反対したかというと、そっちの方がうまくいくんじゃないかと、（内心）嫌じゃない思いで始めた」と嫌々了承したわけではないことを告白。ホストの動画については「過去に飲んだり遊んだりしていた職業だから何を言われてもいいやと思っていた。ただ（ホストの）動画を撮って、ヒカル君と同じ場所に落ちないとうまくいかないと思ったからオラオラ系で撮った」と振り返った。



動画の中で指輪を外し、これからについては「友達としてやっていきましょう」と話したヒカル。ノアの存在について「一番信頼できる異性です」と伝え握手を交わした。



ヒカルと進撃のノアは今年5月に「0日婚」を発表。9月にオープンマリッジになったことを告白し、大炎上していた。



（よろず～ニュース編集部）