◇プロボクシング全日本新人王決定戦（2025年12月20日 東京・後楽園ホール）

東西両軍の代表による12階級で争われた。スーパーバンタム級は、市原涼（23＝黒潮）が八谷洋平（36＝RK蒲田）を2回2分10秒、鮮やかなKOで下し、四国のジムからは2人目の全日本新人王を獲得した。市原は敢闘賞。MVPはライト級の出畑力太郎（18＝マナベ）、技能賞はフェザー級の謝花海光（M・T）が選ばれた。

7戦全勝7KOの戦績は、本物だった。市原は初回からよく伸びる右ストレートでペースを握る。2回にコーナーに詰め、右からつなげた左フックがカウンター気味に決まり、ダウン。タオル投入で8戦全勝8KOと、パーフェクトレコードを更新した。

所属する黒潮ジムは、高知県唯一のボクシングジム。地元から約50人も駆けつけた応援団への思いがあふれ、リング上のインタビューでは声を詰まらせた。「ホッとしています。左はメチャクチャ手応えがあった」と話した。

2020年度の全日本新人王決定戦で勝った福永宇宙は、同ジムの先輩で、四国初の全日本新人王。5年ぶり2人目の黒潮ジムからの全国制覇だが、小川竜司会長（51）は「その前に3連敗していたので」と笑う。地方ジムは興行や練習パートナーの面で大きなハンデを負うが「経営は大変だけど、全日本を獲ったのは四国ではウチだけなので」と喜んだ。

45年の歴史を持つ黒潮ジムは、練習生は40人ほどだが、プロ選手は12人もいる。「来てくれるのはプロ志望の子ばかり」と言う中に、市原がいた。「通信制の高校でゲームばかりしていた」生活から抜け出すために入門。「ボクシングは面白かった。やり切りたいと思った」と話す。

小川会長は「素質は感じなかった」と当時を振り返るが、徹底的に基礎を教え込むうちにパンチ力が覚醒した。これまでの7KOは全部、右だったが、初めての左でのKOに、市原は「タイミング、勘を大事にした」と新たな境地を切り開いた。

全日本新人王になったことで、日本ランキング入りする。小川会長は次の目標について「来年中に日本ユースタイトル」と設定する。その先には、同ジム唯一の日本王者・松岡洋介（フライ級＝1989年獲得）に続く日本タイトルも見据える。「高知から大きな場所に出て行きたい」と話す愛弟子の横で、小川会長も「東京や大阪ではなく、高知というハンデを克服して、高い位置を目指したい」と続けた。

▽ミニマム級

京屋勇気（ワタナベ） 判定 辻永久（KWORLD3）

▽ライトフライ級

長島明澄（石田） 判定 加藤准也（三谷大和S）

▽フライ級

鈴木丈太朗（帝拳） 判定 橋本陸（グリーンツダ）

▽スーパーフライ級

松尾タンク拓海（真正） 判定 布袋聖侑（大橋）

▽バンタム級

光富元（六島） 判定 菅谷翔太（KG大和）

▽スーパーバンタム級

市原涼（黒潮） KO2回2分10秒 八谷洋平（RK蒲田）

▽フェザー級

謝花海光（M・T） 判定 豊永太我（ウォズ）

▽スーパーフェザー級

ラーメン高橋（KWORLD3） KO2回1分14秒 保谷勇次（三迫）

▽ライト級

出畑力太郎 TKO2回2分35秒 守屋龍之介（KWORLD3）

▽スーパーライト級

落合昭斗（一力） 判定 島田ネン（とよはし）

▽ウエルター級

石井竜虎（渡嘉敷） TKO5回35秒 福永永遠（真正）

▽ミドル級

佐々木革（八王子中屋） TKO4回1分21秒 テイラー海（本田フィットネス）

＝すべて5回戦＝