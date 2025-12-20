ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、芸人が美女2人から誘惑される中でのゲームで、モグライダーともしげが完全勝利する場面があった。

【映像】ともしげの目の前で下着を脱ぎ始める美女2人（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは、高野が脱落。続く第2ゲームは、「目の前にある針に糸を通すだけ」であり、制限時間内に一番針を通せなかった者が脱落する。ゲーム中には、美女2人が芸人の目の前に登場し、あらゆるポーズで誘惑。カオスな状況の中で、芸人らは第2ゲームを終えた。

結果は、みなみかわ13本、もぐら17本、ヤジマリー。15本、西田19本、みちお16本、しんいち14本、ともしげ20本。このゲームで脱落が決定したみなみかわは、ともしげの結果に対し、「気持ちわる！」と罵倒する。モニターから見ていた、せいやは、「ともしげさん、針の穴から見てたもん（笑）」と語った。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）