【ホラー】恐怖は連鎖する！怖い話を集めていると“何か”が起きる!?日常に潜む狂気が静かに絡み合っていく…【作者に聞く】
一人暮らしをしていると、ふとした瞬間に「誰かに見られている気がする」「今、そこに気配があったような…」と感じることはないだろうか。シャワーを浴びているときや、夜の静かな部屋で一人きりのとき、根拠はないのに背筋が冷えるような感覚に襲われる。そんな“ありそうで怖い感覚”を丁寧にすくい取り、短編ホラーとして描いているのが、マルオ(@f90c89d79366434)さんの漫画「怖い話を聞かせてください」だ。Twitterで毎週日曜日に投稿されている本作は、一見すると独立した短編の集合体でありながら、読み進めるほどに違和感が積み重なり、「あれ、この話…どこかで？」と気づいた瞬間、物語は静かに連鎖を始める。
本作に登場するのは、霊がはっきり見える人物や派手な怪異ではない。誰かの視線を感じた気がする、背後に人影を見たような気がする、そんな曖昧で説明のつかない体験ばかりだ。
各エピソード自体はフィクションでありながら、実体験や人づてに聞いた話を下敷きにしているものもあり、どれも現実と地続きの距離感で描かれている。そのため読者は「これは作り話だ」と割り切れないままページをめくることになる。怖さの正体が明かされないまま話が終わるからこそ、想像が勝手に膨らみ、後からじわじわ効いてくるのだ。
■短編のはずが…!? 物語は静かに繋がっていく
「怖い話を聞かせてください」の特徴は、各話が単体でも成立しながら、読み返すことで別の話と繋がっていることに気づく構成にある。最初は気配に怯えるだけだった人物の話が、別のエピソードで語られる漫画家・東という存在を軸に、少しずつ交差していく。
すべてが明確に説明されるわけではないが、「ここで繋がるのか」と気づいた瞬間、恐怖は個人の体験から“連鎖する現象”へと姿を変える。ただ怖いだけで終わらず、読み手に考える余地を残す作りが、本作を一段深いホラーへと押し上げているのだ。
■怖がりな作者だからこそ描ける、距離の近いホラー
意外なことに、マルオさん自身は霊感がなく、ホラー映画やお化け屋敷も苦手なほどの怖がりだという。それでもホラーを描き続けている理由は、自分が「怖い」と感じた瞬間を、そのまま物語に落とし込めるからだ。実体験だけでなく、人から聞いた話や本で読んだエピソードに触れたとき、「これが漫画になったらどう見えるだろう」と想像することで、新たな物語が生まれていく。各話の繋がりも、最初から綿密に設計されたものというより、「繋がっていたら面白いかもしれない」という発想から生まれたものだ。その緩やかさが、かえって現実に近い不気味さを生んでいる。
■「過去の話がここまで続いていたとは…」点だった恐怖が、線になっていく
誰かに見られている気がする女の子の話から始まり、怖い体験を集める漫画家・東の存在を軸に、関わった人々に次々と“何か”が起きていく連鎖型ホラー。「過去の話を辿ったら、ここまで続いていたとは」「東はいったい何をしたんだ」といった読者の声が示す通り、本作の恐怖は読み終えた後も終わらない。短編を積み重ねることで生まれる不穏なつながりを、ぜひ自分の目で確かめてほしい。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
