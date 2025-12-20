2025年12月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人間関係の整理をしよう。マイナスになる人とは距離を置いてOK。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
厚かましい態度になりがち。自分の都合を優先するのは控えて。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
つまずきを感じそう。弱音を吐かないことが運気回復のカギに。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
うれしい話が舞い込むかも。プレゼントをくれた人に注目してみて。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
行き詰まりがち。先輩に相談してみると道が開けるはず。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
心が不安定でイラつく日。深呼吸で気持ちを落ち着けて。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
得する場面に遭遇しそう。近所の商店街に注目してみて。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
あいさつ回りなどで忙しい日。プライベートタイムは少なくなるかも。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
雑貨が幸運を届けてくれそう。気になるショップを回ってみて。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
幸運日。黄色い花を飾ると、運気はますますアップしそう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
グッドアイデアが次々と浮かびそう。すかさずメモを取ってみて。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
実力以上の評価を受ける日になるかも。歩みを止めずに頑張ろう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)