族長から100歳になるまでの魔法修行を言い渡されたけど…約束から10年、少年は膨大な魔力を身に付けていた／魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる
『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』（kanco：作画、榊原モンショー：原作/スターツ出版）第2回【全9回】
【漫画】『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』を第1回から読む
平凡で寂しい人生を若くして終えたものの、寿命1000年とされるエルフ族へ転生した少年・リース。「今世では後悔のないよう本気で生きたい」という想いから、エルフ族の集落では危険とされている”外の世界“へ旅立つことを望んでいた。族長から外へ出る条件は得たものの、自分が100歳になりその時に課せられる試験を突破するまでは、集落の中で高度な魔法を極め続けることになったリース。リースを縛る永い時間はエルフ族の枠を超え、少年を凄まじく成長させていく――。アニメ化決定の異世界旅ファンタジー『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』を再掲載でお届けします。
