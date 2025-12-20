【グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026 ROUND1】 開催日：2026年3月28日 開催地：アラブ首長国連邦・アブダビ

ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントは、レースゲーム「グランツーリスモ」の世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」において、2026年シーズンのオープニングイベント（ROUND1）を、アラブ首長国連邦の首都アブダビで開催することを明らかにした。開催日は2026年3月28日を予定。

今回の発表は、現在福岡で開催されている「グランツーリスモ ワールドシリーズ2025 ワールドファイナル 福岡」にて発表されたもの。会期初日のメインイベントとなるマニュファクチャラーズカップのレース3と決勝レースのインターバルに、「グランツーリスモ」シリーズクリエイターの山内一典氏がメインステージに登場。

山内氏は2025年シーズンも質の高いレースが繰り広げられていることに満足感をみせつつ、2026年シーズンについて、「来シーズンはかなり早く始まる。1月中旬からオンライン予選が始まる」といきなり踏み込んだ発表を行なった。発表はそれにとどまらず、初お披露目となる2026シーズントレーラーを公開。そのトレーラーで「グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026」のROUND1をアブダビで開催することを発表した。

大型アップデート「Spec III」で実装された新サーキット「ヤス・マリーナ・サーキット」がアブダビであることに合わせたものだ。「ヤス・マリーナ・サーキット」はその後に行われた決勝レースのコースでもあり、まさに最良のタイミングでの発表となった。

開催日も記載され、2025シーズンのROUND1より3カ月近く早い3月28日と告知。ステージにアブダビ観光局の関係者も招き、山内氏も「アブダビの皆さんとは以前から準備を進めてきた。ヤス・マリーナ・サーキットも実装できて、いよいよリアルイベント。歴史がそこから始まるんじゃないかと期待しています」と抱負を述べた。

【[日本語] GTワールドシリーズ 2025 | ワールドファイナル | マニュファクチャラーズカップ | グランドファイナル】

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

