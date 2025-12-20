唐田えりか、久々パーマヘアで雰囲気一変「おしゃれ」「思わず二度見」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】女優の唐田えりかが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。パーマをかけた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「極悪女王」28歳女優「雰囲気変わった」別人級パーマヘア
唐田は「パーマ久々かけた」と自身の写真を公開。ゆるやかなウェーブがかかったミディアムヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「可愛い」「雰囲気変わった」「おしゃれ」「パーマ似合う」「思わず二度見」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
