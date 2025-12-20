福士蒼汰、トラジャ宮近海斗の告白にツッコミ「あんまり言わない方がいいと思う（笑）」【楓】
【モデルプレス＝2025/12/20】俳優の福士蒼汰とTravis Japanの宮近海斗が20日、都内で開催された映画『楓』公開記念舞台挨拶に女優の福原遥、石井杏奈、俳優の宮沢氷魚、監督の行定勲とともに出席。宮近の告白に福士がツッコミを入れる場面があった。
【写真】トラジャ宮近の衝撃告白にツッコミ入れた32歳イケメン俳優
この日は、〇と×の札を使ってテーマについてトーク。宮近は、人に相談するタイプか、相談されるタイプか聞かれると「聞き手になることの方が多いですかね。自分からは、それこそ素直に言えないので、人に言おうって、あまりなれないですし」と回答。続けて「相談自体も、受けて自分のテンションが高いときは返しますけど、自分がめんどくさくなってきちゃって。相談っていうものが、するのも聞くのも、あまりよろしくないのかも（好きじゃないのかも）」と発言した。
これを受けて福士は「よろしいとかじゃない（笑）。そうだとしても、あんまり言わない方がいいと思う（笑）」とツッコみつつ「でもさ、Travis Japanではリーダーでしょ？聞いたりするの？」とグループでリーダーを務めている宮近に質問。宮近は「そうですね。みんなで話すこともあるんですけど、みんなで話すときは、立場もあるので。リーダーという。まとめたり、最終的にはしたり」とリーダーとしての役目は果たしていることを伝え、「メンバーそれぞれの意見を聞くっていうことには慣れているので、逆に自分が聞く立場の方が多いので、〇なのかなと思いますね」と立場上、聞き役になることが多いと話していた。
また、宮近は劇中に登場するニュージーランドについて「物語もそうですし、音楽もそうなんですけど、映画『楓』は画の力も存分に体感できる作品だなと思います」とコメント。「日本で撮影された場所もそうですけど、なによりニュージーランドで撮影された画の素晴らしさとか、行った体験ができるような。まるでニュージーランドにいるかのようなあの体験といいますか、あの景色を見て、本当に行きたい方も、今までニュージーランドを見たことないよっていう方も、ニュージーランドを知れる作品です」と伝えた。
続けて「本当にそれを体感できる作品だなと思いますし、僕もニュージーランドってあまり詳しくなかったんですけど『素晴らしい国だな』『行ってみたい』と思いました。（撮影では）行けなかったんですよ。お話とかを聞いて素晴らしいところだなって思いましたし、もう行ったかのごとく」とニュージーランドに魅了されたことを告白。また、「パスポートのスタンプを確認したらなくて、行ってなかったんだってなりましたけど（笑）。それぐらい、画の力でこの作品の中に没入させてくれるような、そんな作品なので。旅行も体験できるような。素晴らしい。伏線回収やら。回収しすぎですよ。いろいろと。旅行も涙も。涙は収まらないですし。すみません（笑）」と力説して会場を沸かせた。
スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした本作は、事故で双子の弟・恵を失った涼（福士）が、残された恵の恋人・亜子（福原）の前で弟のフリをしてしまうところから始まる、切ない運命を描いたラブストーリーを描く（modelpress編集部）
◆福士蒼汰＆宮近海斗、恋愛観語る
◆宮近海斗、ニュージーランドへの愛語る
◆福士蒼汰＆福原遥主演「楓」
