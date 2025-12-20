牡蠣好き垂涎“牡蠣乗せ放題”のラーメン、ミシュラン星獲得シェフが監修
超濃厚牡蠣白湯ラーメンに“牡蠣乗せ放題”サービスを提供する店が現れた。
“牡蠣乗せ放題”という、牡蠣好きにはたまらないサービスの提供を始めたのは、「西中洲 御山」（福岡県福岡市中央区西中洲）。「御山」（東京都新宿区新宿3丁目）のメニュー「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」の専門店として、11月25日にオープンしたばかりの新店だ。
「西中洲 御山」の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」（1980円／税込み）は、海のミルクと呼ばれる牡蠣の旨味を、存分に味わえる一杯。口に含んだ瞬間に広がるのは、牡蠣の濃厚なコクと、まろやかな白湯の余韻――まさに“極上の牡蠣料理”だ。
ミシュラン星獲得シェフ・西村貴仁氏の監修のもと、福岡県糸島の牡蠣を低温でじっくり火入れし、旨味を凝縮。さらに独自の製法で白湯スープと一体化させ、雑味のない濃厚でクリーミーな味わいに仕上げた。
そんな同店の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」、12月20日から27日までの期間限定で、1人何個でも牡蠣を乗せられる“牡蠣乗せ放題”を提供。個数に制限はないが、「食べきれる量でのご注文をお願いいたします。食べ残しはご遠慮ください」と案内している。
