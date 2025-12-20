元「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の北山宏光が、ポニーキャニオンとＴＯＢＥが業務提携して設立した音楽レーベル「ＲＥＤ ＯＮ」に所属することが２０日、両社より発表された。

同社によると、国内外の音楽シーンに、アーティスト表現の可能性を開くことを目的にした新規共同レーベル。北山は来春に新曲をリリースする。

【ＴＯＢＥ・滝沢秀明社長コメント全文】

「“ＲＥＤ”にはＲｅｓｏｎａｎｃｅ（共鳴／音の響き）・Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ（表現）・Ｄｅｓｔｉｎｙ（運命）という想いを込めています。

音が響き合い、人の心が動き、そして新たな運命が切り開かれていくそのすべてが交差する場所として、このレーベル名を考えさせていただきました。

そして、『ＲＥＤ ＯＮ』は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていくそのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています。ここから始まる新しい表現を、ポニーキャニオン様と皆様と共に歩んでいければ幸いです。

どうぞご期待ください」