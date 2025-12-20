男子ゴルフの大西魁斗（ＺＯＺＯ）が２０日、都内で行われたアディダスゴルフのトークショーに、女子ゴルフの畑岡奈紗（アビームコンサルティング）とともに出席した。

２７歳の大西は昨年の米下部ツアーで初優勝を挙げ、年間ポイントランク２５位で米ツアーに昇格した。今季は２５試合に出場し「去年と比べてカリフォルニアなど行きたいところに行けたので、充実した１年を過ごせた」。ゴルフ以外で学んだことに「料理」を挙げ、「自炊というほどの実力はないけど、ちょっとだけ。基本はステーキと野菜を食べてます」と明かした。

一方で予選通過は６回のみと苦戦し、今月初旬の２次予選会を通過できず。来季は再び米下部ツアーを主戦場にプレーする。１月１１日開幕のバハマゴルフクラシック（バハマ）から２５試合を予定し、石川遼（カシオ）や杉浦悠太（フリー）ら日本勢とともに参戦。大西は「開幕に向けて、全力で頑張っていきます」と力を込めた。

畑岡は１１月のＴＯＴＯジャパンクラシックで米ツアー３年ぶりの７勝目を挙げた。「来年は１０年目のシーズンになる。メジャーを取れるように頑張ります」と決意を語った。

イベントでは、シュミレーターを使ったデモラウンドやファンとじゃんけん大会で交流した。アディダスのシューズを着用した畑岡は「１週間を通して、疲れずにプレーできるようになった。去年は後半にスコアが落ちることがあったけど、今年は３、４日目に伸ばすことが多かった」。同社のウェアを着た大西は「たくさん種類があるのは毎日気持ちも変わる。上半身も回ると動くので、ウェアの素材に助けられてる」とアピールした。