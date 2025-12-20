俳優、タレント、グラビアとして活動する澄田綾乃さんのデジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』（撮影：熊谷 貫、税込2200円、ワニブックス）の配信が始まりました。



【写真】透き通るような白肌の澄田綾乃さん

同作は「芸妓さんの休日」をテーマに日本の夏、和を表現。浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載です。もちろん「令和最強のメリハリボディ」と称される澄田さんの完璧なプロポーションを活かした魅惑的なカットも多数収録されています。



【澄田綾乃さんプロフィール】

すみだ・あやの 1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156cm。血液型＝A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。公式X（@AYANO_SUMIDA）公式Instagram（@nonnon112620）