【義母の介護「10万円事件」】お金で解決？「あとは任せた」って酷すぎる！＜第9話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第9話 いらない【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
10万円で「あとは任せたよ」は、チエさんが望んでいたような対応ではまったくないでしょう。「遠いから」「仕事があるから」などすべての言い訳を、10万円というお金で解決させようとしている……。チエさんにはアツシさんの態度がそんなふうに感じられてしまったはずです。怒りに震えるのも当然ですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
