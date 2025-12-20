◆卓球・ノジマTリーグ女子 九州0―4トップ名古屋（20日・福岡県太宰府市総合体育館）

ホームの九州カリーナ（九州）はエースの申裕斌（シン・ユビン）と金娜英（キム・ナヨン）＝ともに韓国＝が2試合ぶりに合流したが、トップ名古屋に完敗して連勝を逃した。1勝14敗で最下位。次戦は21日に日本ペイントと同体育館で対戦する。

九州は中学2年の石田心美（石田卓球N＋）＝福岡県出身＝が出場メンバーとしてベンチ入りしたが、チーム最年少となる14歳1カ月でのプロ公式戦デビューはならなかった。ベンチから仲間に声援を送った石田は「初めのうちは緊張したが、途中から落ち着いて先輩たちのプレーを見ることができた。今の実力では試合で勝てないのでもっとサーブやレシーブの練習をしたい」と語った。

石田はパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）と同じクラブで育った猖緜鏤勠疆存在。11月の世界ユース選手権（ルーマニア）では15歳以下の女子団体で優勝、女子ダブルスで準優勝を飾っている。（山崎清文）

◆九州カリーナ対トップ名古屋の成績

第1マッチ（ダブルス）

金娜英、首藤成美組0―2日木原美悠、永尾尭子組

第2マッチ（シングルス）

野村萌2―3出澤杏佳

第3マッチ（シングルス）

申裕斌1―3木原美悠

第4マッチ（シングルス）

金娜英2―3小塩遥菜