「京都に入ると謎の自信が出てくる」30回目出場の伝統校・筑紫女学園、見据える4年連続23回目の入賞【全国高校駅伝】
◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）
女子で通算30回目の出場となる筑紫女学園の1区佐々木玲奈主将（3年）は「8位入賞のラインでつなぎたい」と意気込んだ。
3度の優勝を含む過去22度の入賞を誇る伝統校。長く指導に携わった河村邦彦さんから、OGの長尾育子監督が膨大な過去のデータとともに受け継ぐのが集団ジョギングの伝統だ。近年は各自で行うチームも多い中、筑紫女学園は原則、全員で行う。「1人だと楽な方に流れるし、1年生は必死に食らいつくことで力が付く」（長尾監督）と底上げを図ってきた。
昨年のメンバーが4人残る今年は夏の全国総体に5人出た一方、秋の駅伝シーズンは故障者も出て苦しんだ。ただ「それまで不安そうにしていても、京都に入ると謎の自信が出てくる」と長尾監督。例年勝負の冬に調子が上がり、3年連続7位入賞中。そんな「筑女」の伝統を今年もつなぐ。
筑紫女学園の歴代成績
第1回 2位
第2回 3位
第3回 優勝
第4回 4位
第5回 8位
第6回 −
第7回 10位
第8回 8位
第9回 4位
第10回 6位
第11回 優勝
第12回 7位
第13回 2位
第14回 優勝
第15回 5位
第16回 5位
第17回 9位
第18回 10位
第19回 −
第20回 6位
第21回 −
第22回 −
第23回 10位
第24回 4位
第25回 16位
第26回 −
第27回 20位
第28回 4位
第29回 5位
第30回 15位
第31回 3位
第32回 −
第33回 −
第34回 7位
第35回 7位
第36回 7位
※−は予選敗退