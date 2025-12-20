◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）

女子で通算30回目の出場となる筑紫女学園の1区佐々木玲奈主将（3年）は「8位入賞のラインでつなぎたい」と意気込んだ。

3度の優勝を含む過去22度の入賞を誇る伝統校。長く指導に携わった河村邦彦さんから、OGの長尾育子監督が膨大な過去のデータとともに受け継ぐのが集団ジョギングの伝統だ。近年は各自で行うチームも多い中、筑紫女学園は原則、全員で行う。「1人だと楽な方に流れるし、1年生は必死に食らいつくことで力が付く」（長尾監督）と底上げを図ってきた。

昨年のメンバーが4人残る今年は夏の全国総体に5人出た一方、秋の駅伝シーズンは故障者も出て苦しんだ。ただ「それまで不安そうにしていても、京都に入ると謎の自信が出てくる」と長尾監督。例年勝負の冬に調子が上がり、3年連続7位入賞中。そんな「筑女」の伝統を今年もつなぐ。

筑紫女学園の歴代成績

第1回 2位

第2回 3位

第3回 優勝

第3回大会で初優勝のゴールテープを切る筑紫女学園のアンカー月俣

第4回 4位

第5回 8位

第6回 −

第7回 10位

第8回 8位

第9回 4位

第10回 6位

第11回 優勝

第11回大会で優勝のテープを切った筑紫女学園アンカー・池田

第12回 7位

第13回 2位

第14回 優勝

3度目の優勝を報じた2002年12月23日付の西日本スポーツ1面

第15回 5位

第16回 5位

第17回 9位

第18回 10位

第19回 −

第20回 6位

第21回 −

第22回 −

第23回 10位

第24回 4位

第25回 16位

第26回 −

第27回 20位

第28回 4位

第29回 5位

第30回 15位

第31回 3位

第32回 −

第33回 −

第34回 7位

第35回 7位

第36回 7位

※−は予選敗退