30回目の出場で上位を狙う筑紫女学園の選手たち（撮影・米村勇飛）

写真拡大 (全4枚)

　◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）

　女子で通算30回目の出場となる筑紫女学園の1区佐々木玲奈主将（3年）は「8位入賞のラインでつなぎたい」と意気込んだ。

◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆

　3度の優勝を含む過去22度の入賞を誇る伝統校。長く指導に携わった河村邦彦さんから、OGの長尾育子監督が膨大な過去のデータとともに受け継ぐのが集団ジョギングの伝統だ。近年は各自で行うチームも多い中、筑紫女学園は原則、全員で行う。「1人だと楽な方に流れるし、1年生は必死に食らいつくことで力が付く」（長尾監督）と底上げを図ってきた。

　昨年のメンバーが4人残る今年は夏の全国総体に5人出た一方、秋の駅伝シーズンは故障者も出て苦しんだ。ただ「それまで不安そうにしていても、京都に入ると謎の自信が出てくる」と長尾監督。例年勝負の冬に調子が上がり、3年連続7位入賞中。そんな「筑女」の伝統を今年もつなぐ。

筑紫女学園の歴代成績

第1回　2位
第2回　3位
第3回　優勝

第3回大会で初優勝のゴールテープを切る筑紫女学園のアンカー月俣

第4回　4位
第5回　8位
第6回　−
第7回　10位
第8回　8位
第9回　4位
第10回　6位
第11回　優勝

第11回大会で優勝のテープを切った筑紫女学園アンカー・池田

第12回　7位
第13回　2位
第14回　優勝

3度目の優勝を報じた2002年12月23日付の西日本スポーツ1面

第15回　5位
第16回　5位
第17回　9位
第18回　10位
第19回　−
第20回　6位
第21回　−
第22回　−
第23回　10位
第24回　4位
第25回　16位
第26回　−
第27回　20位
第28回　4位
第29回　5位
第30回　15位
第31回　3位
第32回　−
第33回　−
第34回　7位
第35回　7位
第36回　7位

※−は予選敗退