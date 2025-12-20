お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が２０日、毎日放送「せやねん！」に出演。「Ｍ‐１グランプリ ２０２５」決勝に進出した「豪快キャプテン」（山下ギャンブルゴリラ、べーやん）を叱咤した。

この日は決勝が翌日に迫った「Ｍ‐１」を特集。進行役の山中真アナが「放送局が違うんですが」と苦笑すると、雅は「これが変えたからね。今、なんばグランド花月に修学旅行生がいっぱい来るようになってん。これは、確実にＭ‐１のおかげ。いなかった。僕入った時は、おじいちゃんおばあちゃんの団体が花月に来るだけ」とその犖績瓩鮓譴辰拭

さらに番組レギュラーで決勝進出コンビの豪快キャプテンが登場すると「最初に言うとくけど、賞金１０００万って言うてるけど、あれウソ。牴躬察覆泙気兇鵝豊瓩任いΔ函△發畦ゾ，垢襪硲飢円。確定。月収１００万増えて、２０年間、２人で５億。笑い取ったら５億入ってきます」と生々しい数字の羅列で犖殄餃瓩靴拭

牴躬鮫瓩剖辰を隠せない２人に、雅は「月収はどれぐらいやったん？」と追い打ち。当然、２人は口にするのを躊躇したが「サラリーマンが３０万ぐらいもらってるやん、それは？」と畳みかけると、山下が「それはクリアしてます…」とこぼした。

これに雅は「それがいきなり２５０万とかなるで。その代わり、３月の２５日ぐらいから増えるわ。ドーンと。優勝したら」とエールを送っていた。