巨人・阿部慎之助監督（４６）が２０日、ラジオ「ニッポン放送ショウアップナイター６０執念 名球会ラジオ」に出演し、試合で失敗した際に若手選手に求める姿勢について言及した。

番組内で、プロ入り後に捕手として影響を受けた人物を問われた阿部監督は、村田真一氏の名前を挙げ「いろいろと教えてくれましたし、原さんに怒られましたけど、その回避術を教えていただいたりとか（笑い）」と振り返った。その一つが、失点後にベンチへ戻った際、指揮官から指摘される前に自ら「すみません！」と即座に反省する姿勢だったという。

この点について「今、そういう子いないですよ。できるのは坂本（勇人）、丸（佳浩）くらいですよ」と指摘。「だから僕が記者会見で言ってしまうんですよね、やっぱり指摘しないといけないんでね」と語った。

さらに「作戦をミスしたら、しれーっと帰ってきて僕をうかがってますからね。こっちが勇気振り絞ってサイン出していることを、たぶん理解してないんですよね」と続け、指揮官としてサインを出すことの緊張感を吐露。

「（サインを出す時）心拍数のあれ（センサー）つけてたら、バレますよ。それくらいドキドキするんですよ。そういうこと（謝罪）もできる人間になってほしいですね」と若手の意識改革を求めた。