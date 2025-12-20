ニッキューナナ・峯シンジが12月17日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ニッチェのTHE W優勝でようやく解けた“マセキの呪い”について言及した。

ニッキューナナ・こっちゃん選手と峯シンジは番組のタイトルコール直後に、マセキ芸能社の先輩であるニッチェの「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」での優勝を祝福した。

峯は「ニッチェさんは僕たちもすごく関わりがありましてというか、めちゃくちゃお世話になっている大先輩！」と語り、こっちゃん選手も「うちらが1年目ぐらいのときから、むちゃくちゃフランクに接してもらって」と関係性を説明。

ニッキューナナの二人からすると学生時代にテレビで見ていた憧れの存在だが、若手時代から優しく接してくれていたという。

また、こっちゃん選手は「（お笑いライブの終わりに）女性の芸人集めて『飲みに行こうよ！』とか言って、みんな連れて行ってくれて。女の子だけで飲んだりとか、開催してくれるのよ！めっちゃかっこいいのね！」と、マセキの女性芸人のリーダー的存在だと明かした。

一方、峯は「マセキはね。賞レースの優勝が今まで一回もないし、なんかね…、優勝できないんじゃないかっていう呪いあるのじゃないか…」と“マセキの呪い”に触れた。

こっちゃん選手も「こんなに面白い人たちもいて、すごいいいネタもやってて、なんで勝てないんだみたいな…」と話した。

実際にマセキ所属のバカリズムはR-1ぐらんぷり2007・2009で3位、ナイツはM-1グランプリ2008で3位、THE MANZAI2011で準優勝、ルシファー吉岡はR-1グランプリ2024で3位など、あと一歩のところで優勝を逃している。

こっちゃん選手は「俺らで『絶対賞レース優勝してやるぞ！』って挑んだのが、シモネタGP。シモネタGPでも2位。俺ら2位で優勝逃しまして、うわぁ～て…。マセキに優勝旗を持って帰りたかったのに…」と、かつてAbemaTVが開催していたシモネタGPを振り返った。

峯は「（優勝を逃したのは）マセキだからかな～？とか。マセキの変な呪いなのかな～？とか、ちょっと感じつつ」と漏らした。

こっちゃん選手はこれまでマセキ芸人が優勝できなかった理由について「私、マセキのライブずっと出たりとか見たりとかしてますけど、余裕で20分自由にやってる漫才師とかもいるんですよ。結構奔放にやられてる方が割とマセキ多いから、賞レースとかそういう審査とかになってくると、ちょっと難しくなってくるのかな」と分析。

そんな中、マセキ芸人として初の賞レース優勝を遂げたニッチェを改めて称え、こっちゃん選手は「私も学生のときにマセキ芸能社っていう事務所が好きだったから、マセキに入りたかったんだよな～」「マセキ芸人全員が、そのニッチェさんの優勝を見て、一回こうまた集ったと思う！」と熱弁した。

峯も「マセキ、かなり勢いづくんじゃないですか！」と、マセキ芸人の躍進を予想した。

林修先生への風評被害ギャグやこっちゃん選手の意見を採用してくれた日テレなどについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、12月24日（水）19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら