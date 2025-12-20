『MMA2025』ベストプロデューサー受賞のZICO、BOYNEXTDOORに感謝 メンバーも大喜び＆大はしゃぎ
ラッパーでプロデューサーのZICO（ジコ）が、が20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に登場。「BEST PRODUCER」を受賞した。
【写真】プロデュースを手掛けるBOYNEXTDOORも連続受賞
ZICOは現在、BOYNEXTDOORのプロデューサーとしても活躍中。その功績が評価され、ZICOは「僕を『最高のプロデューサーにする』と耳が痛くなるほどいつも話してくれたBOYNEXTDOORに感謝を伝えたいです」と笑顔に。BOYNEXTDOORは、ハートポーズや、サムズアップ、ピースで祝福し、うれしげだった。
さらに、BOYNEXTDOORはその直後に「TOP10」「Best Male Group at the 2025」を受賞。ソンホは「つい先ほど、ZICOプロデューサーを楽しくお祝いしていたので（言葉が）思いつかないんですが、賞を受け取れるようにしてくださったONEDOOR（ファンネーム）のみなさん本当にありがとうございます」と感謝した。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。
