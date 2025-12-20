ロシアのプーチン大統領は19日、毎年恒例の大規模会見に臨みました。ウクライナ侵攻の犠牲者をめぐり、「ロシアに責任はない」と持論を展開する場面もありました。

◇

ロシアの首都・モスクワ中心部の会見場に、NNNの記者が入りました。

恒例の大規模会見に登場したプーチン大統領。冒頭からウクライナ情勢をめぐり、強気の発言が相次ぎました。

プーチン大統領

「わが軍が敵をクルスク州から排除した後、戦略的な主導権は完全にロシア軍の手に渡った」

プーチン大統領は“戦場で主導権を握っている”と強調した上で、和平協議でも譲歩しない姿勢をアピールしました。

■侵攻の犠牲者めぐり ロシアの責任否定

また、ウクライナのゼレンスキー大統領が今月、東部の要衝クピャンスクの入り口で“自撮り”した映像を公開し、ロシア軍の制圧を否定したことに対しては…

プーチン大統領

「彼は才能ある俳優だ。皮肉ではなく、率直にそう言っている。彼の昔の映画をみれば分かる」

ゼレンスキー氏が俳優として活躍していたことを念頭に、こう述べた上で、「街の入り口ではなく、中に入ればいいではないか」と、笑みを浮かべながら挑発するような場面もありました。

そして、アメリカメディアの記者からは、こんな質問が…

NBC記者

「もしあなたがトランプ大統領の和平案を拒否するなら、来年、ウクライナ人とロシア人が命を落とすことに対して、あなたが責任を負うのか」

プーチン大統領

「人々の死について、自らに責任があると思わない。なぜなら、この戦争を始めたのは、我々ではないからだ」

侵攻の犠牲者をめぐり、ロシアの責任を否定。時折、語気を強めながら、戦争を招いた責任はウクライナや欧米側にあるとの持論を展開しました。

■神妙な表情浮かべ…国民に寄り添う場面も

国民との直接対話では、軍人の夫を亡くした女性が遺族年金を受け取れていないと訴えたことに対し…

プーチン大統領

「まず最初に、あなたにおわびを申し上げたい」

「対応が遅いことを心からおわびする」と述べ、神妙な表情を浮かべながら、寄り添う場面も。

会見全体を通して、戦時色が色濃くにじみ出ていました。

アメリカによるウクライナ和平の仲介が続く中、ロシアの強硬姿勢は一段と際立っています。