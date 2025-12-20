２０日のフジテレビ「今田＆中山の！なんで結婚したの？」には、ニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が登場した。

２０１９年に映画の撮影で滋賀県を訪れていたニコラスが、芝田に一目惚れ。「めっちゃ端っこの役」だったというが、通訳を介して、食事に誘われ、交流を深めたという。

２０２１年２月に結婚。プロポーズはテレビ電話で、婚約指輪は国際郵便で送られてきたと説明した。「お金遣いを除けばスターみたいな生活はしていなくて」とも語ったが、マリブの１５億円新居など家は全部で５軒。「車は何台あるか知らない。気付いたら買っていたりする。ついこの間、日本円やったら億超えの時計買ってた」とハリウッドスターの生活の一端を明かした。

ネット騒然で、Ｘでは「ニコラス・ケイジって奥さん日本人なのか。若くて美人ね」「へぇぇ ニコラス・ケイジの奥様は若い日本人の方やったんや」「ニコラス・ケイジの奥さんのリコさん、無茶苦茶、関西人やんけ！」「ニコラス・ケイジの奥様シバタリコさんテレビでセレブ妻ライフを語ってたけど面白かった。関西弁でノリが良くてさ、」「どうやったら日本人がニコラス・ケイジと結婚できるねん」「端役からニコラス・ケイジに一目惚れされて結婚できる人生ってすんごいなｗｗｗ」などの声が並んだ。