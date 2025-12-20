あおぎり高校、メジャー1stアルバム『あおバム』収録の全10曲をクロスフェードで先行公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月21日に発売される、VTuberグループ・あおぎり高校のメジャー1stアルバム『あおバム』のクロスフェードが、あおぎり高校の公式YouTubeにて公開となった。

■既発曲に加え、完全新曲5曲をいち早く聴くことのできるクロスフェードに

あおぎり高校は、2018年10月から「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動を開始したVTuberグループ。公式YouTubeチャンネルの登録者は100万人を超え、総再生回数は10億回を突破している。

今回公開されたクロスフェードは、『あおバム』に収録される全10曲をダイジェストで試聴することができる。

MVの再生回数が100万回を突破した配信デビューシングル「お前のまともはまともじゃない」をはじめとした連続配信リリース楽曲5曲に加え、完全新曲の「諸行無常ってやつですか？」、「えっえっえっ♡」、「コピペパペット」、「カオスですがなにか？」、「つまづきコレクション」をいち早く聴くことができるので、発売前にぜひチェックしよう。

また、メジャー1stアルバムの発売を記念し、メンバーが登壇するここでしか見られないスペシャルなリリースイベントの開催も決定している。

2025年10月27日19時から2026年1月7日23時59分の期間中にアニメイト、ゲーマーズ、HMV各対象店舗でのCD購入者が、イベント参加への抽選に応募することができる。店舗ごとでイベントに出演するメンバーは異なるので、詳細は各店舗のイベント詳細ページを確認しよう。

さらに、EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』で販売される各メンバーソロ盤／13種セット盤に付属するアクリルスタンドのデザインと、法人別オリジナル特典のデザインも公開されているので、こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『あおバム』

